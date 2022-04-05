桃園晚間新增草漯國中和2補習班停課7至10天。(蔡依珍攝)

桃園市晚間傳出1國三男學生染疫，目前感染源仍不明，將列6日個案，教育局也緊急公告該國中生就讀的草漯國中全校預防性停課7天至12日復課，該生就讀的班級、立勤益文理短期補習班和私立布蘭達美語文理短期補習班，師生都匡列採檢居隔並停課10天。

草漯國中3年級男學生晚間確診，衛生局緊急展開疫調，正在釐清感染源，教育局也立即公告該生就讀的草漯國中全校預防性停課7天至9日復課，該生就讀的班級則從1日最後到校日隔天起算停課10天至12日復課，目前已匡列師生38人居隔採檢，其餘445師生則發快篩試劑。

因該生有在2補習班就讀，也根據最後到課日起算停課10天，私立勤益文理短期補習班至13日復課、私立布蘭達美語文理短期補習班至14日復課。

截至目前，桃園共計有18所學校、2所幼兒園及6所補習班，共26校（園）出現36例確診個案，包括30位學生、6位老師。