新北＋145 今增8校3幼兒園停課 分布在這5區 15:312022/04/11 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增145例，共有8校3幼兒園班級停課。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市1日至10日共36校9幼兒園停課，今新增8校3幼兒園，包含中和區2校、新莊區4校1園、新店區1校、板橋區1校、永和區2園，皆為班級停課。另外，12日預計有20校5幼兒園復課，預計影響學校將減少至24校7園。 三峽區某國小疫情延伸個案部分，11日統計停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增2生確診。 建中1學生確診 就讀班級、社團停課至18日 台北大學3確診未停課惹議 陳時中回應了 #幼兒園 #停課 #預計 #學校 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情爆發全台223校停課 教育部次長：研議放寬停課標準 09:362022/04/11 生活 台南安南國中2師生確診 累計3校停課10天 13:342022/04/10 生活 廣州疫情升溫藏社區傳播風險 官方籲非必要不離城 11:342022/04/11 兩岸 台中確診5歲童傳染多人 東新國小全校停課10天 11:022022/04/11 生活 桃園楓樹國小女童確診 感染源不明 1校2補習班停課 09:402022/04/10 生活 宜蘭＋10 家族15人聚餐6確診 花蓮＋24 餐酒館傳播鏈再擴大 04:102022/04/10 地方新聞 北市停課師生破萬 喊話調整戰術 04:102022/04/10 生活新聞 台南＋18創單日新高 美語補教師1傳7 04:102022/04/11 地方新聞 美語補習班1師傳7童 台南將建議補習班教師3天快篩1次 18:442022/04/10 生活 停課鬆綁 桃教產憂小學生沒打疫苗 04:102022/04/11 生活新聞 班級不同也染疫 北港高中＋1生確診 全校停課至18日 13:182022/04/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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