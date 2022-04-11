新北市1日至10日共36校9幼兒園停課，今新增8校3幼兒園，包含中和區2校、新莊區4校1園、新店區1校、板橋區1校、永和區2園，皆為班級停課。另外，12日預計有20校5幼兒園復課，預計影響學校將減少至24校7園。

三峽區某國小疫情延伸個案部分，11日統計停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增2生確診。