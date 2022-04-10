台南市今天一口氣新增18起本土確診病例，創下疫情爆發以來，單日確診人數新高的紀錄，其中，美語補習班1師傳7生，教育局長鄭新輝說，這也導致3所學校7名學生確診，其中1校全校停課10日、2校2班停課10日，補習班師生受匡列居家隔離近百人，將呼籲各補習班訂定要求老師至少3天快篩1次，確保師生安全。

市長黃偉哲也說，補習班因都在室內空間，疫情一下子就傳開，因此，要趕快把防疫做好，阻斷傳播鏈。

鄭新輝說，補習班、安親學生來自不同學校，一旦有人確診，將擴及多所學校，影響相當廣泛，尤其，補習班、安親班上課教室屬密閉空間、空氣流通不佳，擴散傳染風險相對較高，經與衛生局討論後，建議各補習班訂定任課教師每次上課前，須出具近3日自我快篩陰性證明的規範。

教育局指出，補習班或安親班若疏於強化防疫，很容易產生破口，對師生、學校、補習班都會帶來相當大衝擊，雖無法強制要求，不過，補習班或安親班若疏於強化防疫，很容易產生破口，對師生、學校、補習班都會帶來相當大衝擊，呼籲補習班、安親班能強化教職員個人自主健康管理。