韓國潛水援助船（D-01）日前來台協助搜救獅子山籍貨船海難失蹤韓籍船員，13日因俥葉遭漁網纏繞導致俥葉受損，經自行修復後向我航港局申請駁靠高雄港補給油水，經航港局安排小艇將快篩試劑送往該船上讓船員進行快篩，確認有船員呈現陽性反應。

韓國潛水援助船靠高雄港補給，驚傳船員快篩陽性。(王姓讀者提供)

韓國派遣「KCG-3012」救難艦及潛水援助船共兩艘船在我澎湖及台灣之間海域搜救獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨船的韓籍船員，其中的潛水援助船因俥葉絞網受損，並該鑽行派潛水員排除絞網修復後，昨天向航港局申請進港。

港務局昨天表示，這艘援助船要進港補給、加油，已經安排小艇送快篩試劑到船上，將等待篩檢完成後，船員都沒有問題了，才能讓這艘船進港。

但昨晚船員在6點進行完快篩後，全部呈現陰性反應，因此航港局核准該船進港，但晚上船上突然有搜救人員出現流鼻水症狀，因此又再進行請一次快篩，結果則呈陽性。

航港局獲報，立刻通報中央指揮中心，據了解，該船補給及加油加水全程均不會與我方人員接觸，只要補給完畢，將不會進行PCR，該船規劃下午完成補給作業後到錨區下錨，等待海象較好時就會出港返韓。