「雲豹」高速客船，提供霧鎖時通知啟動專船疏運。（航港局提供）

因應清明連續假期，航港局為協助金門鄉親順利返鄉，邀集民用航空局、合富、百麗航運公司及各航務中心，針對倘啟動B計畫疏運規畫作業進行研商，依不同情境備妥備援船舶，將以雲豹、藍鵲高速輪或合富快輪協助執行疏運旅客；其中雲豹、藍鵲2艘高速輪亦將全力配合，提供霧鎖時通知啟動專船疏運。

去年清明連假連日濃霧造成金門機場關場多次暫停起降，松山機場累積大量無法搭機返鄉鄉親；航港局為協助金門鄉親返鄉，協調合富、仟富及百麗航運公司增開海運專船協助疏運旅客，3日合計執行台中、基隆、布袋到金門6航次，緊急疏運旅客2301人，協助旅客返鄉清明掃墓。

航港局表示，今年特於清明節前預為協調，百麗航運公司於清明連假期間，雲豹、藍鵲高速輪在布袋到馬公航班訂票率接近100％情況下，仍配合於連假期間每日預備1艘船舶協助台金霧鎖B計畫整備工作，在海象許可下，即可協助疏運金門鄉親。

航港局指出，為維護疏運秩序，若啟動B計畫，有意願轉搭專船的旅客，前往各航空站（台中、松山、嘉義、台南、高雄）登記轉搭候補，並自各航空站搭乘路陸接駁專車前往港口；航港局將視民用航空局通知啟動B計畫時間，指定適合船舶投入疏運。

航港局強調，指定雲豹、藍鵲高速輪，將執行嘉義布袋港-金門水頭港區航線疏運，布袋至金門航線開航時間為下午14時、金門至布袋航線開航時間為上午8時；若須夜航，則將於台馬輪可正常營運及馬祖無霧鎖前提下，通知合富海運所屬合富快輪加入疏運，可由台中港或基隆港發船。