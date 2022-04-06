清明連假期間，美股全面重挫，國際美元指數衝高破99，股匯6日開市補跌，台股下殺逾240點，新台幣跟著貶破28.8元關卡，午後跌幅略趨收斂，終場收在28.77元，為逾16個月新低，貶值6.5分，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量14.56億美元。

外匯交易員指出，清明連假期間，美國聯準會（Fed）官員釋出加速縮減資產負債表的訊息，及美歐宣布將啟動對俄羅斯新一輪制裁，美股科技股領跌，主要股市綠油油，加上國內疫情趨嚴峻，各大利空環伺下，台股開低收挫103點至17,522點，拖累新台幣貶勢加重。尤其外資擴大賣超台股269億元，繼續提款走人，使得新台幣盤中最低來到28.815元。

外匯交易員表示，雖然新台幣失守28.8元，但出口商反應卻相對淡定，因外資提款逾10億美元，老大（央行）進場提供美元流動性，壓抑部份新台幣貶幅。後續仍關注俄烏戰爭變化、Fed政策動向、國內疫情發展等，直接影響外資進出，預料新台幣短線仍是偏弱格局居多。