美通膨率報告出爐 白宮警告「特別高」 道瓊重挫413點 06:122022/04/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美通膨率報告出爐 白宮警告「特別高」 道瓊重挫413點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人正等候白宮所警告「特別高」的通膨率報告出爐，美股今天收低。 道瓊工業指數重挫413.04點或1.19%，以34308.08點作收。 標準普爾指數下跌75.75點或1.69%，收在4412.53點。 科技股那斯達克指數大跌299.04點或2.18%，收13411.96點。 費城半導體指數跌65.08點或2.09%，收3055.09點。（譯者：張佑之）1110412 《日股》科技大軍沒力 日股走跌 《日股》日股收黑 電力股發亮 #點或 #04 #白宮 #美股 #08 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》缺乏利多 日股續弱 13:092022/04/08 財經 《美股掃瞄》惠普狂飆＋特斯拉、微軟拉尾盤 美股止跌反彈(2-1) 09:312022/04/08 財經 美股早盤開低 道指小跌約0.1％ 那指挫逾百點 22:022022/04/08 財經 美股創新成長加價值循環題材 逢回分批布局 15:152022/04/11 財經 美股看空＞看多 三年來首見 04:102022/04/07 全球財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:592022/04/08 財經 Fed鷹起來 美股緊盯銀行財報 04:102022/04/10 全球財經 《港股》科技、汽車拖累 港股瀉663點 16:492022/04/11 財經 《日股》午盤回神 日股逆轉勝 16:192022/04/08 財經 Fed放鷹美股震盪 本周聚焦銀行財報 09:122022/04/10 財經 Fed加速轉鷹美股連殺2天 台股早盤重挫逾160點 台積電跌9元 09:052022/04/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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