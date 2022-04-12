投資人正等候白宮所警告「特別高」的通膨率報告出爐，美股今天收低。

道瓊工業指數重挫413.04點或1.19%，以34308.08點作收。

標準普爾指數下跌75.75點或1.69%，收在4412.53點。

科技股那斯達克指數大跌299.04點或2.18%，收13411.96點。

費城半導體指數跌65.08點或2.09%，收3055.09點。（譯者：張佑之）1110412