周四美股主要指數全面收黑，道瓊指數小跌，美國10年期公債殖利率反彈急升，成長股首當其衝，拖累標普500指數和那斯達克指數重挫，費城半導體指數亦大跌近3%。投資人衡量好壞不一的企業財報與經濟數據，亦給大盤帶來壓力，而選擇權合約於周四到期使市場波動放大。

台積電ADR重挫3.09%，儘管上季業績強勁，且本季展望樂觀。

高盛、花旗等4大銀行財報優於市場預期，但獲利也都大幅下滑。經濟數據顯示在汽油價格大漲帶動下，零售銷售額穩健增長，進口價格也創下近11年來最大漲幅。加上最近公布的其他指標，似乎讓聯準會在未來幾個月採取激進手段抑制通膨已成定局，這可能包括一連串調幅為50 個基點的升息動作。

三大指數周線全面下跌。

★主要指數

道瓊指數下跌113.36點或0.33%，收在34,451.23點。

標普500指數跌54.00點或1.21%，為4,392.59點。

那斯達克指數跌292.51點或2.14%，收在13,351.08點。

費城半導體指數跌91.10點或2.92%，收3,028.22點。

★消息

本周五因逢復活節假期，美股休市，在本周的最後交易日，標普500指數周線收跌2.13%，那斯達克指數本周下跌2.63%，道瓊指數收跌0.78%。

美國3月零售銷售額月增0.5%，略低於市場預期的月增0.6%，但這可能是因為2月數據由月增0.3%大幅上修至月增0.8%。排除汽車項目之零售銷售額月增1.1%，超出市場預期的月增1%。3月美國汽油開支暴增8.9%，是零售銷售額上揚的主要原因。排除汽油開銷，3月零售銷售額下滑0.3%。

美國勞工部公布，上周（截至4月9日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.8萬人，為18.5萬人，超出市場預期的17萬人。

歐洲央行周四宣布三大政策利率維持不變，但考量通膨居高不下，該央行重申讓激勵政策加速退場的計畫。歐洲央行在聲明中表示，「量化寬鬆」計畫「應於第三季結束」，而在「一段時間」之後才會首次調升利率。

美國10年期公債殖利率漲破2.8%大關，尾盤上揚13基點，報2.828%。

周四紐約期油盤中由跌轉升，終場上漲2.59%，收在每桶106.95美元。布蘭特期油收漲2.68%，為每桶111.7美元。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周四表示，5月升息50個基點，對聯準會而言是合理的選擇，聯準會需要「迅速」升息以平抑通膨，必須讓政策回到更為中性的水準。