今年以來，在通膨高漲、聯準會升息預期和殖利率上揚等因素籠罩下，華爾街股市掀起驚濤駭浪，科技股、科技概念股和其他成長型股票隨之大起大落，使投資難度大幅升高，但有一個族群卻默默逆風破浪，在瞬息萬變的市場中穩步前行。因擔心俄烏戰爭帶來的不確定性，以及擔心聯準會採取激進手段對抗通膨恐削弱經濟增長，投資人轉向防禦型股票避「風頭」，也順便賺取股利。

防禦型股票配發的股利通常不錯，在賺取價差的難度升高之際，這類型股票或可做為另一個投資選擇。

儘管美股大盤走跌，但4月以來醫療保健股、公用事業股、必需消費品類股和房地產股仍然逆風上揚，守住了今年以來跑贏標普500指數的趨勢。近來投資人擔心聯準會在對抗通膨上似乎越來越強硬的「鷹派」立場可能扼殺美國經濟，使防禦股顯得特別吸引人。

今年以來，標普500指數下跌近8%，但公用事業股上漲逾6%，必需消費品類股漲2.5%，醫療保健股今年以來下跌1.7%，房地產股跌6%。

上周美國勞工部公布，3月消費者物價指數（CPI）月增1.2%，創下16年半以來最大月漲幅。與去年同前相比大漲8.5%，創下逾40年來最大年漲幅。汽油價格一個月大漲18.3%，創下每加侖4.33美元歷史新高，是總體通膨急升的主要原因。

美國3月生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲11.2%，超出市場預期的年漲10.6%，並創下2010年11月展開這項統計以來的最大年漲幅。3月PPI月漲1.4%，超出市場預期的月漲1.1%，並創下2009年12月以來最大月漲幅。其中，柴油價格大漲了20.4%。

俄國入侵烏克蘭後遭到國際嚴厲制裁，在世界主要產油國俄國供油可能受阻的預期帶動下，原油價格一度狂飆，布蘭特期油在3月上旬曾漲破每桶130美元。

上周五因逢感恩節假期，美國金融市場休市。《紐約時報》報導歐盟可能分階段禁止俄羅斯石油進口，在上周的最後交易日周四，紐約期油應聲上漲2.59%，收在每桶106.95美元。倫敦布蘭特期油收漲2.68%，為每桶111.7美元。布蘭特期油價格周線收漲8.8%，美國期油價格周漲8.7%，結束連續2周的跌勢。