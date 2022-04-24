日前蔡總統派遣環保署長張子敬以總統特使身分赴邦交國帛琉訪問，並以正式官銜參加第7屆「我們的海洋」大會。外交部以及《自由時報》都說這是外交大突破。但是我國在邦交國參加這項大會，並沒有使用正式國名，因此引起輿論批評。

外交部22日發布新聞稿，聲稱外交部長吳釗燮於22日與烏克蘭首都基輔市長克里契科視訊通話，宣布將轉贈我國人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

吳部長指出，我國自俄烏戰事爆發以來，持續以實際行動支持烏克蘭。除了提供27噸醫療物資、650噸的人道救援物資，並透過財團法人賑災基金會成立專戶，一共募集了3300萬美元，協助安置流離失所的烏克蘭難民。

蔡政府如此大手筆的義舉，深深感動了基輔市長。克里契科市長回應時指出，烏克蘭人民對台灣的愛心與善舉將永遠銘記在心。克里契科市長表示期盼戰爭儘快結束，戰後樂願邀請吳部長訪問基輔，將親自作陪導覽重建後的家園。

烏克蘭與我國無邦交，我政府也從來沒有在烏克蘭設立代表處。如果烏克蘭總統及外交部同意基輔市長邀請吳釗燮以中華民國外長身分公開出訪烏克蘭，那真是一項外交大突破。

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