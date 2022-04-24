2022永不放棄塔塔加自行車挑戰賽，全長72公里，堪稱台灣最美自行車登山挑戰路線。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

2022永不放棄塔塔加自行車挑戰賽24日登場，也是今年最具規模聯賽「96聯賽」開幕首站，吸引全國及外籍近千名車友「騎」聚南投。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

主辦單位確保選手能在強度更高及更安全的戰場下挑戰自我，將「競賽型保險」設為競賽組報名限制之一。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府與台灣自由車運動協會共同主辦2022永不放棄塔塔加自行車挑戰賽24日登場。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府與台灣自由車運動協會共同主辦2022永不放棄塔塔加自行車挑戰賽24日登場，也是今年最具規模聯賽「96聯賽」開幕首站，吸引全國及外籍近千名車友「騎」聚南投，今日單站競賽男子精英組由吳之皓勇奪第一名，南投子弟兵盧紹軒延續去年積分，暫居積分第一的寶座。

96自行車聯賽去年成立，受到國內車手熱烈支持，但疫情攪局，只舉辦2站即無奈停賽，今年延續去年積分，由塔塔加站揭開序幕，緊接著是「6／25永不放棄-武嶺」、「9／25桃園讚」以及「10／16 彰化讚（收官戰）」。

2022永不放棄塔塔加自行車挑戰賽上午在國立水里商工集結鳴笛出發，途經台21線信義、和社、最後抵達玉山國家公園塔塔加，全長72公里堪稱台灣最美自行車登山挑戰路線。

今年吸引自行車好手共916人參與，其中包括來自美國、英國、瑞士、比利時、加拿大、喬治亞、荷蘭及、中國、日本

、印尼、菲律賓等多達13國選手參加，其中參加者最大年紀為70歲，最小年紀為11歲。

活動除有挑戰組之外，台灣自由車運動協會與96自轉車聯合創辦「96聯賽」，選定塔塔加賽事為本年度開幕戰，競賽組共335名國內外知名選手同場較勁，女子組有粉紅小鋼炮之稱國內最佳女子選手黃亭茵參加，及來自瑞士的登山賽好手SANDRA BOESIGER等各路菁英好手競技。

南投縣長林明溱邀請參賽選手比賽之餘，不要急著離開南投，可以攜家帶眷到附近著名的風景區，如信義賞花品嘗梅子、日月潭、杉林溪、溪頭、東埔溫泉等地，飽覽南投好山好水，品嘗當地特產美食，來一趟南投騎單車運動，還能享受美麗山水美景，留下美好回憶。

96自転車董事長楊倩玉表示，今年參賽U15、U17、U23人數有明顯比例成長，會持續推動向下札根的精神、以實際行動讓台灣年輕選手在世界上有更多參賽舞台。

主辦單位確保選手能在強度更高及更安全的戰場下挑戰自我，將「競賽型保險」設為競賽組報名限制之一，保險目的在於自行車這種相對高風險的運動，獲得更好保障和體驗，提高安全意識及保障。

96聯賽為帶動台灣自行車風氣，比照UCI規格設立各分組獎金，攜手自行車產業冠名贊助榮譽衫包括「冠軍FULCRUM橘衫」、「衝刺王BRYTON藍衫」和「登山王TAYA紅點衫」，主辦單位以實際行動支持台灣年輕選手在世界上有更多參賽舞台，力邀美國百事可樂旗下榮譽碳酸飲品 Mountain Dew（激浪汽水）冠名贊助「新人王Mountain Dew白衫」。