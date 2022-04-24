大略-KY(4804)因旗下飯店被上海市政府徵用提供防疫用途，股價自3月以來一路上攻，22日盤中飆升8.48％、觸及24.3元，隨後漲勢因賣壓出籠而收斂，終場仍上漲1.56％、收於22.75元，創2018年7月初以來近3年10個月高點。

大略-KY原以婚宴婚攝業務為主力，因應婚宴市場需求下滑及競爭加劇，2018年起展開轉型，陸續關閉旗下婚宴會所及婚攝據點，將原婚宴會所轉租或改裝，攜手中國大陸管理方跨足經營精品連鎖酒店，目前有4處酒店據點及1處婚宴會所。

隨著轉型效益顯現，大略-KY營運在2018年落底後恢復獲利，2019、2020年每股盈餘分別為0.08元、0.21元。2021年合併營收3.4億元、年增3.4％，營業利益536萬元、本業營運轉盈，惟受業外虧損增加拖累，歸屬母公司稅後虧損590萬元、每股虧損0.13元。

大略-KY 2022年前2月自結合併營收4264萬元、年增4.01％。由於上海疫情升溫，旗下1處酒店3月被上海市政府徵用為防疫旅館，帶動住房率提升。隨後其餘3家酒店被上海市政府徵用提供防疫用途，目前2家供醫護人員住宿，2家作為隔離方艙旅館。

由於上海市政府仍依疫情擴散程度分區管控，大略-KY總部所在區域因仍屬封控區，目前尚無法復工，公司對此向主管機關申請展延獲准，3月營收等營運狀況將在5月10日前、其餘相關財報資訊則須在5月30日前申報。

在住房率提升可望挹注營收表現預期下，大略-KY股價3月迄今已飆漲達1.96倍，但三大法人調節動作落差亦明顯擴大，上周合計賣超503張。法人認為，徵用作為防疫用途有助酒店業務持穩，惟對營收挹注效益是否如預期高仍有待觀察，短線需慎防漲多拉回風險。