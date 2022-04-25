國際一站式家具製造廠商峰源-KY（6807）今（25）日以每股40元正式掛牌上市，峰源-KY2021年度營業收入達41.76億元，年增率為41.40％，每股稅後盈餘為4.71元，近年獲利表現穩健亮眼，加上持續在新產品以及新客戶的擴展有成，泰國新廠並預計在今年第四季投產，有望推升營運規模持續擴大。

近期中國大陸疫情升溫，對各行各業均造成不同程度的影響，但對峰源KY而言，其客戶均為重量級國際品牌，對總體經濟環境應變及耐受能力均佳，2021年度已擺脫疫情影響，繳出亮眼成績，且峰源KY已備有供應鏈防疫計畫，同時可協調泰國廠區產能支援，在滿足客戶需求下，配合調整出貨，今年已逐漸進入供貨旺季，表現可期。

峰源-KY主要從事室內家具研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品，主要銷售市場為美洲（美國）及亞洲（中國大陸），已取得中國大陸高新技術企業證書，擁有超過百人的專業設計開發團隊，每年亦通過製程及發展規劃需求，進行製程改良、新產品發想等，挖掘創新點並通過申請專利，包含高分子材料（泡棉）改良技術、自動化生產、組裝便利及輕量化等開發，為客戶提供各式兼具創新、舒適、美觀實用且環保產品，例如包裹沙發及鐵框沙發等。

也因為峰源-KY擁有高效率生產管理模式，平均售貨天數約30天優於同業的競爭優勢，其價格、交期及質量亦深受客戶認可，並妥善運用自有泡棉生產線、以及新領域開發能力，已成功成為多個國際知名連鎖家具品牌長期重要合作夥伴，包括最大客戶為北歐連鎖家具龍頭，同時亦為全球第一大連鎖家具品牌；2020年峰源-KY更直接加入全球第三大零售業者Costco供應體系。