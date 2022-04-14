美股全面翻漲，台股前一日大反攻後，14日回檔整理，外資轉為微幅賣超，但匯出不明顯，主要是美元走低，及出口商進場拋匯，激勵新台幣逆勢走高，盤中再衝破29元，終場收在29.004元兌1美元，升值8.2分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.4億美元。

外匯交易員指出，美國公布的3月生產者物價指數（PPI）創新高，且市場研判通膨已觸頂，美股科技股強勢反彈，四大指數全部收紅，但台股反攻熄火、開高走低偏震盪，最後收小跌56點至17,245點，外資也轉觀望賣超8億元，但新台幣未受拖累反向續升，盤中最高來到28.97元，略高於前一個交易日。

外匯交易員表示，國際美元指數衝破100後隨即回落，外資也沒有匯出跡象，出口商眼看新台幣止跌，進場拋匯相對積極，但還是撐在29元價位，不想賣太低，後續國際情勢仍未明朗，且聯準會（Fed）5月預估升息2碼（0.25個百分點）已成市場共識，短線新台幣貶勢暫休，不代表可順利重返28元常態。