通膨壓力、地緣政治兩大不確定因素，讓民眾對景氣及物價信心急降，但對台股投資信心卻依舊堅挺。國泰金控20日一早公告4月國民經濟信心調查，4月受訪者對現在經濟景氣及未來景氣信心都急降，樂觀者跌破3成，認為物價上揚者更是119個月來新高，唯獨對台股後市，仍有34％受訪者預期未來半年會上漲，有30.7％的人還打算進場。

不過還是有受到景氣、通膨等影響，4月國泰台股樂觀指數從3月的8.1，4月急降到2.9，即4月有34％受訪者預期未來半年台股維持漲勢的同時，亦有31％是看跌，兩者拉近，台股樂觀指數已維持六個月「正樂觀」，是否能保持下去，5月將是關鍵。

至於打算進場投資台股的風險偏好指數，4月為12，依舊是相對較高的「正意願」，且已從2020年6月以來，維持23個月的正指數，若5月依舊為正，將滿二年，持續創國泰金2010年3月開啟此調查以來，民眾最長的股市投資正意願，亦與台股年輕人開戶、散戶進場及定期定額投資增加等情況相合。

今年以來，全球對通膨預期持續、美國及台灣央行都已啟動升息，俄烏戰爭仍持續，地緣政治風險依舊，加上新冠疫情反覆，4月初國泰金調查時，台灣確診人數尚未破千人，但認為目前經濟景氣比過去半年改善者已降到29.9％，結束長達七個月樂觀者破三成的情況，認為惡化者亦拉高到46.4％，逼近五成，所以景氣現況指數急降到-16.5的負樂觀，亦是八個月新低。

4月亦僅27.3％覺得未來半年經濟景氣會比現在好，看壞者43.4，因此景氣未來指數從上月-0.2本月降到-16，是10個月新低。

4月有94％民眾覺得現在物價比半年前上漲，同時有88.7％覺得未來半年物價亦會比現在更高，3月及4月物價現況及未來指數都是維持93.3及87.6，現況指數是2012年5月之後的新高，代表庶民已對物價上漲「很有感」。