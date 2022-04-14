港交所周四公告，本周五和下周一適逢耶穌受難日和復活節假期，港股休市，下周二恢復交易。

在美股隔夜彈升和周四美指期升高之下，包括內地的亞洲主要股市多數揚升。港府也宣布下周四起逐步放寬社交管制。

中國也在周三晚間公布，將降低銀行存款準備金比率，以支援受新冠疫情創傷的經濟，為股市造好。

周四香港恆生指數升漲143.71點或0.67%，為21518.08點。國企股(H股)升70.76點或0.97%，為7385.58點。交易所今日成交金額不到1000億港元，顯得清淡，同於周三表現。

阿里巴巴早盤一度跌4.5%，收跌3.0%，報95.5港元，走勢並不同於科技指數的上漲1.2%。市場傳出，中紀委已開始對阿里旗下的螞蟻集團展開調查，包括螞蟻與銀行的往來情形。

汽車股升4.3%，小鵬汽車升6%，廣汽升4.8%，吉利汽車升5.2%。

餐飲股表現佳，海底撈升10.1%，為表現最好的藍籌股，海倫司升11%。

家電股走強，海爾智家漲5.6%，TCL電子升2.1%，海信家電升9.2%。

聯想升0.39%；大陸證監會要求聯想整改，並糾正一些資訊揭露時效等問題。