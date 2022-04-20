日圓匯價今早貶破129，企圖挑戰130整數大關支撐；而新台幣匯價今年以來在外資持續賣超台股壓力下，有跟貶日圓的氛圍。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價再貶破29.3元，創逾1年半以來新低。盤中最低匯價為29.31元，貶值8分。

匯銀分析，隨著市場預期美聯儲將積極升息的前景，美國10年期公債收益率觸及逾三年高位2.884%，美元指數則來到100.86，為2020年4月以來最高。聖路易斯聯儲總裁布拉德重申年底前將利率上調至3.5%的觀點，並補充由於預計經濟增長仍將高於潛在水準，美國經濟不會陷入衰退。

日圓方面，日本央行總裁黑田東彥警告，日圓最近的波動相當劇烈，可能會損及企業的商業計畫，重申央行必須維持大規模的刺激計畫。但黑田東彥的口頭護盤，目前看來並未發揮止貶日圓的效果。

在日圓領貶下，亞幣跟著全面走低，外資延續匯出態勢，加上進口商仍進場買匯，推動美元兌新台幣觸及29.3元。