4月由於俄烏戰爭持續，國際主要央行加速緊縮動作，國泰金(2882)今天公布4月國民經濟信心調查結果，也反映民眾對於景氣展望轉趨保守，也打壓打壓民眾消費意願，股市樂觀持續情緒下降，預期平均通膨預期值上升至2.36％。

國發會最新公布的2月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；國泰金調查顯示，地緣政治不確定性與全球主要央行加速緊縮影響，景氣展望指數由3月-0.2下降至-16，現況指數由3月-1.7走低至-16.5；民眾薪資上漲預期指數由3月8.4滑落至7.1，大額消費意願指數因本土疫情升溫由3月10.8降至0。房屋交易調查方面，買房意願指數下降由3月-46降至-52.1，為2019年5月以來新低，近期央行升息明顯影響民眾的買房意願。

主計總處估計2022年經濟成長4.42％，這次調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.30％，低於3月的3.36％，81％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.36％，高於3月的2.23％，而民眾對於物價上漲的感受指數則維持在93.3，為2012年6月以來高點。

地緣政治風險仍存，且全球主要央行加速貨幣政策緊縮，民眾對股市的樂觀指數由3月8.1走低至2.9，風險偏好指數由3月15.0亦降至12.0。