美股跌跌不休，台股12日開低後震盪失守「萬七」，外資賣超力道縮小但仍續匯出，新台幣破勢不變，終場收在29.145元兌1美元，創近18個半月新低，貶值9.5分，為連七個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量降至13.52億美元。

外匯交易員表示，俄烏戰爭打不完，美國聯準會（Fed）最鴿的官員也出來高唱鷹調，且大陸疫情還在燒，美股四大指數全墨，主要亞股除陸股外均跌趴，國際美元指數衝破100，儘管台股僅收小黑，卻失守17,000點關卡，外資仍賣超台股100億元並續匯出資金，新台幣貶勢不變，並再闖過29.1元。

外匯交易員指出，國際主要利空不止沒好轉還變壞，中央疫情指揮官也透露國內疫情6月才可望好轉，看來外資暫時還沒有回頭的可能，新台幣應是欲彈無力，只好靠老大（央行）繼續進場調節力撐，緩和貶值壓力，預料短線新台幣偏弱格局不變，29元成常態。