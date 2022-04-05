疫情大爆發？本土單日飆破200例 陳時中：高峰期還沒到

國內確診個案大爆炸，中央流行疫情指揮中心今日（5）公布新增216例本土新冠肺炎個案，其中以新北91例最多、基隆33例居次、台北28例，以及65例境外移入；指揮官陳時中更直言「目前疫情看起來還沒到高峰期」，引發網路熱議。許多網友痛批，蔡政府防疫政策混亂不清、曖昧不明，到底要清零或共存讓人無所適從。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。個案分佈為新北市91例、基隆市33例、台北市28例、新竹縣13例、桃園市11例、高雄市及花蓮縣各10例、新竹市8例、台中市 5例、宜蘭縣及彰化縣各3例、台南市1例。

陳時中被問到，今日本土個案破200例創新高，指揮中心是否會視為Omicron大爆發？還是單日要增加多少例才算大爆發？陳表示首先回應「每個人對大爆發的定義都不太一樣」，接著又稱這200例是否為高峰期，「看起來是還沒到，要看後續發展情形」。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與PTT論壇留言：「到底要清零還是共存，可以說清楚嗎？」「政府到底想怎樣？」「都是人民的錯，相信黨」、「反正確診都是人民太不自律」、「你們太鬆了，准你去玩沒准你確診」、「年底要選舉了，不會升三級的大家放心，共存吧」、「確診的都是台灣價值不夠」、「用愛防疫，用愛篩檢」。