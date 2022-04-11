新冠肺炎連續3天確診數破500例，指揮官陳時中則說，抗病毒的藥物已備妥，這兩天就會有好消息，快篩試劑有800萬劑，免費提供給熱區的縣市政府。但許多網友在相關新聞下方留言，對所謂的「好消息」十分不滿，紛質疑，確診日增算什麼好消息、拿納稅人的人買藥算好消息？還有人說：壞消息是，為什麼之前都沒有準備好？」

陳時中10日在疫情記者會上提到，在未來控制疫情，就是疫苗要繼續打好，快篩能夠快速把可能的病例找出來，藥物的準備當然也是有必要，「這兩天我們大概就有好消息」。外界好奇，好消息是簽訂新的採購合約嗎？品牌是輝瑞還是MSD？陳時中透露，「可能有好多個好消息。」

陳時中提到，快篩試劑需求大增，供應平台已在準備，目前有800萬劑，免費提供給熱區的縣市政府，其他縣市政府若有計畫，可以自行去供應平台購買。未來民眾若打滿3劑，與確診者足跡重疊，是否可不必匡列？陳強調，還沒走到這步，現在要先做好輕重分流，且藥物已經準備好。

陳時中對於口服藥物的說法曝光後，引發大批網友熱烈爭論，其中在《YAHOO新聞》相關報導底下，有超過500則留言，有人認為「用我們的錢去買的東西算好消息？」「這是你們早就該準備的，什麼叫好消息？還敢說嘴超前部署嗎？臉皮真厚欸」、「那麼多人感染你還說有很多好消息，我們寧願不要感染，不要進疫苗」、「有多個好消息又怎樣?又要開始大內宣說好棒棒？滿好笑的，爆發多數確診前都沒好消息，現在才開始購買？」「這有什麼好？」「...原來這是好消息！好吧！！」