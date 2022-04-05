竹市今增至少3例 康橋小學、新科國中停課10天 10:162022/04/05 中時 陳育賢 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市今增至少3例本土個案，圖為新竹市長林智堅。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市4日接獲通報，新科國中1名女教師，以及她就讀康橋小學的兒子陸續確診，兩校今宣布，4月6日起停課至4月15日，共10天，預計18日復課；兩校將於6日擴大篩檢。 據指出，這對母子檔確診後，包括保母也染疫，全市個案至少加3。根據疾管署確診地圖，新竹市今年以來至昨天為止，累計17例，以東區13例最多。 新竹市政府表示，市府已派人進入校園清消，同時辦理師生篩檢名單彙整，由衛生局進行疫調與後續匡列、居家隔離通知，詳情下午說明。 連4天破百例 他見士林夜市人潮嚇爆：大家都不怕 基隆3大學全淪陷 北台灣校園燒不停 #新竹市 #新科國中 #康橋小學 #確診 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林右昌居隔結束今出關 曝意外收穫：至少瘦3公斤 10:522022/04/05 生活 台灣健保救了她 俄羅斯妹揭原因：不想回國了 09:522022/04/05 生活 基隆３大學全淪陷 北台灣校園燒不停 04:102022/04/05 生活新聞 上海染疫者中藥使用率逾98％ 在加快出院率展現優勢 11:422022/04/05 兩岸 電信業第1槍 台灣大明起居家上班10天 09:572022/04/05 財經 連4天破百例 他見士林夜市人潮嚇爆：大家都不怕 10:302022/04/05 生活 北市開放第6期疫苗接種 半小時2613人完成預約 10:262022/04/05 生活 上海持續封控 華航、長榮調整部分往返航班 09:262022/04/05 兩岸 台東今＋1 居隔陰轉陽 關山國小明預防性停課 11:292022/04/05 生活 桃市府收假前先快篩 高市脫罩演出須快篩陰 04:102022/04/05 生活新聞 美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈 11:342022/04/05 國際 化身雙語國家的成本效益 04:102022/04/05 時論廣場 疫情燒進國防部 5確診百人採檢 04:102022/04/05 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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