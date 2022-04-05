新竹市4日接獲通報，新科國中1名女教師，以及她就讀康橋小學的兒子陸續確診，兩校今宣布，4月6日起停課至4月15日，共10天，預計18日復課；兩校將於6日擴大篩檢。

據指出，這對母子檔確診後，包括保母也染疫，全市個案至少加3。根據疾管署確診地圖，新竹市今年以來至昨天為止，累計17例，以東區13例最多。

新竹市政府表示，市府已派人進入校園清消，同時辦理師生篩檢名單彙整，由衛生局進行疫調與後續匡列、居家隔離通知，詳情下午說明。