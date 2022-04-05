宜蘭市內16所國中小高中，不論有無確診案例，都會全部進行消毒作業，讓學子有安全的校園學習環境。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市長江聰淵（右2）為了清明連假後，師生能安心上課，宜蘭市清潔隊今日加班完成其餘9所國中小及高中職的校園消毒工作。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

桃園舞蹈班疫情傳播鏈持續擴大中，迄今宜蘭縣已有6所國小、國中停課採遠距線上教學，宜蘭市公所每當接獲縣府環保局通報確診足跡後，清潔隊當日立即做消毒，為了清明連假後，師生能安心上課，宜蘭市清潔隊今日加班完成其餘9所國中小及高中職的校園消毒工作。

宜蘭市公所表示，目前已完成消毒的學校，包含新生國小、凱旋國小、中山國小、光復國小、黎明國小、宜蘭國小、宜蘭高中共7所，剩餘9所國中小及高中職的校園消毒工作將在今日完成，讓師生在連假結束後，有安全的環境學習。

南屏國小校長夏明義表示，在連假前面對疫情的高漲，校方也擬定許多對應策略，像是1天會做2次的體溫採檢，針對身體不適的孩子都有防禦措施，教師們也都有完成2至3劑的疫苗接種，共同守護孩童的安全及保護自己。

宜蘭市長江聰淵表示，在清明連假之前，宜蘭縣許多學校都有出現確診案例，氣氛處於較緊張狀態，加上國小學生、幼兒園孩童沒施打疫苗，確診風險性相對高，所以在連假最後1天，宜蘭市內16所國中小高中，不論有無確診案例，都會全部進行消毒作業，讓學子有安全的校園學習環境。