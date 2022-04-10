宜蘭的「壯圍彩繪田」活動今年以3色水稻展現可愛的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭，即日起到6月底在宜蘭河中央大橋北岸稻田間就可欣賞到萌圖。（宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭的「壯圍彩繪田」活動今年以3色水稻展現可愛的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭，即日起到6月底在宜蘭河中央大橋北岸稻田間就可欣賞到萌圖。（宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭的「壯圍彩繪田」活動今年以3色水稻展現可愛的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭，即日起到6月底在宜蘭河中央大橋北岸稻田間就可欣賞到萌圖。（宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭的「壯圍彩繪田」活動今年邁入第6年，與經典零食品牌「可樂果」合作，邀請藝術家馬賽Kyo以3色水稻展現可愛的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭，即日起到6月底在宜蘭河中央大橋北岸稻田間就可欣賞到萌圖；此外，還可到壯圍古亭穀倉跟3D地景藝術合影，展期到5月底。

壯圍鄉公所2017年開始舉辦彩繪稻田的活動，迄今已6年，每年主題都有不一樣的特色，從鄉徽LOGO、熊貓抱竹、企鵝家族、飛耀虎鯨到去年的玉葉荷蛙，今年則是有「台灣way」的台灣黑熊、櫻花鉤吻鮭萌萌登場。

壯圍鄉公所表示，今年是由獲獎無數的藝術創作家、宜蘭囝仔馬賽KYO所創作的，以台灣特有的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭為發想，將兩者串起來的是道地可樂果的螺旋形狀；因台灣四周環海、靠海維生，農業也蓬勃發展，圖騰設計充分展現了台灣way精神，徐風吹來、稻浪美景呈現眼前。

壯圍鄉公所農經課長張正豊表示，彩稻以黑黃綠三種葉色為主，分別是台農育9014002號、台農育10218002號、台梗14號，今年2月開始插秧，3月下旬彩稻已具雛形，現在圖騰明顯呈現，不少遊客前往欣賞。

公所建議，彩繪田位在宜蘭河中央大橋下北岸堤內的高灘地農田，前往觀賞的民眾可將車子停在中央橋北端地下橋引道，或搭公車到壯圍鄉公所站，步行前往約10分鐘，300至400公尺可抵達，相關公車資訊可上壯圍鄉公所網站查詢。

張正豊表示，今年若疫情狀況穩定，7月上旬會開始收割稻子，屆時會邀請民眾體驗收割稻子的樂趣，收割後的白米會捐給給長青食堂、弱勢團體做公益，預估收成3000至4000公斤。