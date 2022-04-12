東澳外海驚現浮屍海上漂 船員急報案 死者身分曝光 15:532022/04/12 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有漁船12日上午9時前往宜蘭東澳外海捕魚，船員嚇見一具屍體在海上載浮載沉，趕緊通報海巡人員。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡人員與警方獲報後趕往現場打撈遺體，將遺體運送上岸。（民眾提供） 有漁船12日上午9時前往宜蘭東澳外海捕魚，船員赫見一具屍體在海上載浮載沉，趕緊通報海巡人員，海巡人員與警方獲報後趕往現場打撈遺體，將遺體運送上岸，並報請檢察官相驗，但事發原因與經過仍待調查。 據了解，死者為一名住在花蓮的33歲謝姓男子，可能是聯結車司機，從遺體腐化狀態估算死亡時間不超過2天，死因有待調查。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 不斷更新》俄軍四處布雷 烏盼有重兵器突圍馬立波 宜蘭》愛在四月天 百位藝人416公益演唱會上秀 #宜蘭 #東澳 #船員 #浮屍 #海巡人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》羅東鎮鎮長 綠營羅東鎮長初選結果今揭曉 04:102022/04/09 政治要聞 獨》韓國警艇加入搜救 澎湖獅子山籍貨船船難再尋獲1船員遺體 13:262022/04/09 社會 壯圍彩繪田第6年 台灣黑熊萌樣登場 18:012022/04/10 生活 花蓮餐酒館、急診傳播鏈 累積61人染疫 04:102022/04/09 地方新聞 宜蘭＋10 家族聚餐釀9染疫 外縣市確診「美食地圖」足跡曝 16:002022/04/09 生活 澎湖又見1浮屍 疑京都號失蹤船員 04:102022/04/10 生活新聞 宜蘭＋12 最新足跡曝 羅東夜市、林場肉羹、張美阿嬤農場 16:512022/04/10 生活 獅子山籍貨輪遇險 海巡尋獲2浮屍 04:102022/04/09 社會新聞 宜蘭4輛聯結車陷火海狂燒！車頭慘成廢鐵黑煙竄天 14:282022/04/10 社會 疑韓籍船員遺體 澎湖跨海大橋西側岸邊發現1浮屍 17:462022/04/11 社會 民進黨屏東縣長人選甫出爐 潘孟安跨轄高雄為「邁盟」站台 20:002022/04/09 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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