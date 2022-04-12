海巡人員與警方獲報後趕往現場打撈遺體，將遺體運送上岸。（民眾提供）

有漁船12日上午9時前往宜蘭東澳外海捕魚，船員赫見一具屍體在海上載浮載沉，趕緊通報海巡人員，海巡人員與警方獲報後趕往現場打撈遺體，將遺體運送上岸，並報請檢察官相驗，但事發原因與經過仍待調查。

據了解，死者為一名住在花蓮的33歲謝姓男子，可能是聯結車司機，從遺體腐化狀態估算死亡時間不超過2天，死因有待調查。

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