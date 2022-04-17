衛福部核准6至11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，待中央相關作業流程確定後，宜蘭縣政府將為符合資格的孩童施打疫苗。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今日公布宜蘭縣新增52例確診，消防同仁增加1名案33471，為之前確診案30800的同事；某職場也新增1名案33466，其餘確診者已進行匡列、隔離，待疫調釐清感染源中；衛福部核准6至11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，待中央相關作業流程確定後，宜蘭縣政府將為符合資格的孩童施打疫苗。

宜蘭縣衛生局表示，晶園會館喜宴案16日有41人確診，今日新增2例為案33972、案33990，另有4名經疫調後確認有參加喜宴，目前參加喜宴確診人數已累計47人；另今日公布喜宴案衍生5名接觸者，為案33469、案33973、案33979、案33986、案33992確診，目前累積的接觸者確診達9人，合計56人。

另外，經衛生局疫調了解，由其他縣市主辦在宜蘭縣出發的進香旅遊團，宜蘭縣民有13位，目前已全數匡列隔離中，其中有2位在16日篩檢確診，其餘個案目前疫調中。