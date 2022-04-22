宜蘭縣今天（22日）新增80人確診，其中有15人是學生，累積宜蘭縣高中職以下已有95名學生、5位老師確診，影響學校多達44校，新增2家幼兒園停課，有1所國小、1家幼兒園部分班級停課。

宜蘭縣衛生局表示，今天新增80名確診者中，有15名是學生，所幸有11人是在居家隔離期間陰轉陽，對社區與校園影響層面較小。

累計受影響學校共44校，95位學生、5位老師確診，新增全校停課有2校，分別是武塔國小附設幼兒園、五結鄉立幼兒園；新增部分班級停課是公正國小、羅東鎮立幼兒園。

衛生局指出，宜蘭縣目前有晶園會館喜宴、魚販群聚，以及某家庭聚餐群聚等3條傳播鏈，喜宴案今再增4人染疫，累計有180人確診；魚販群聚有3人，目前累積15例；某家庭群聚今無新增，累積66人確診。

衛生局表示，喜宴案衍生出宜蘭收容所人員確診，總計31人，包含員工14人、收容人15人、家屬2人，今天無新增，縣府今天下午派遣醫療團隊進駐全面篩檢，全力協助收容所遏止疫情。