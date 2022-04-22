今暴增3766例本土，中央流行疫情指揮中心示警，疫情未來還會再擴大。根據疾管署稍早更新的「最新確診地圖」可見，新北市、台北市、桃園市、基隆市與高雄市的本土確診都已經破千例，在地圖上呈現暗紅色；而現在還沒有突破百例確診的縣市只剩6個，分別為嘉義縣、南投縣、嘉義市、金門縣、連江縣與澎湖縣。
根據疾管署資料，2022年至今累計21604例本土，其中又以新北市最多7363人，接著依序是台北市3854例、桃園市3100例、基隆市1764例、高雄市1130例、花蓮縣984例、台中市694例、宜蘭縣612例、新竹縣408例、台南市368例、屏東縣267例、新竹市235例、彰化縣181例、台東縣166例、雲林縣155例、苗栗縣134例、嘉義縣68例、南投縣61例、嘉義市36例、金門縣10例、連江縣9例、澎湖縣5例。
目前本土個案還沒有突破百例的只剩下6個縣市，分別為嘉義縣、南投縣、嘉義市、金門縣、連江縣與澎湖縣，在地圖為淡橘色的。而新北市、台北市、桃園市、基隆市以及高雄市等5縣市確診已逾千例，在地圖上呈現暗紅色的狀態。
而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會上表示，未來整體疫情肯定會繼續擴大，大概從兩周前就和大家報告了，現在有3件事情要做，那就是重點疫調，採取科技防疫；匡列簡要，天數要減少；PCR與快篩並行，實施輕重症要分流。
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