宜蘭四季國小達雅樓跟PU全新操場新建落成，14日正式啟用，師生雀躍不已。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

花蓮在2018年2月6日發生地震規模6.2的強震，導致宜蘭四季國小達雅樓建築物嚴重受損，經技師評估，宜蘭縣政府向中央爭取拆除重建工程經費2919萬元，今日達雅樓新建落成，正式啟用。

宜蘭縣大同鄉四季國小因2018年的花蓮強震，導致原本就老舊的達雅樓跟操場都受損嚴重，經技師詳細評估，整體結構耐震力CDR低於1不合格，建議拆除校舍，為師生安全著想，宜蘭縣政府向中央爭取拆除重建工程經費，為師生建設專科教室及辦公室。

宜蘭縣政府表示，達雅樓規劃結合泰雅傳統文化意象，以傳統穀倉作為主體設計，包含電腦教室、圖書室、綜合教室及辦公室等專科教室及行政空間，讓學童從中獲得知識能量及精神糧食，裝修面以圖騰及竹子造型提升原民文化感。

大同鄉長何勝立表示，四季國小的硬體設備原本就很缺乏，而達雅樓一開始的基礎建設、地基就不好，被認定是危樓，剛好遇到2018年的強震，有機會重建達雅樓跟PU操場，對師生有很大的幫助，有安全、舒適的學習環境。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔表示，達雅樓校舍已老舊，縣府在2019年向中央爭取2900多萬元的經費，而操場也破損不堪使用，再跟中央爭取600萬重建，整個工程經費共3500萬元；因宜蘭屬多地震地區，針對耐震強度結構增加補強工程。

王泓翔說，整個拆除工程在2020年開始動工，因四季國小位於偏遠原鄉部落，施工上面較有難度，整個工程花了2年多的時間完成，在14日正式啟用，當師生看到漂亮的全新達雅樓跟PU操場跑道時都雀躍不已；讓原住民小朋友在學習上，不論是硬體設備還是軟體資源都能媲美平地小朋友。