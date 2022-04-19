台北市教育局4月15日公告各級學校含幼兒園停課標準，1班有1為師生被列為確定案例，該班停止實體課程10天；確診者或密切接觸者所屬班級分布該校三分之一以上或超過10班者，得進行全校停課，日期視需求而定。

根據統計，截至18日止，台北市已經有92所學校停課，其中15所學校全校停課，改為線上教學。對此，台北市長柯文哲認為，如果中央防疫戰術再不改變，很可能兩週內全台北市的學校都會停課。

敦化國小18日臨時停課，教育局卻說19日就要復課，被家長罵翻。副市長蔡炳坤表示，敦化國小處理上不夠周延，敦化國小在上週及上上週確實有3位確診者，但是時間上停課已經有新的規範，所以家長雖然擔心，但校方沒有跟教育局討論就冒然停課，確實要檢討。

台北市教育局檢視敦化國小及仁愛國小評估是否全校停課，發生於停課標準公告前，依最新停課標準檢視未達全校停課標準，其後敦化國小雖有新增確診個案，經檢視也未達全校停課標準。

教育局進一步指出，但兩校考量校內確診者及密切接觸者分布不同班級，經校內防疫小組緊急會議及課發會討論決議：因應疫情嚴峻與線上教學需求，考量師生健康及學習權益，依照防疫相關規範，學校暫停實體課程，自4月18日至20日進行線上教學演練，於21日恢復實體課程。

對此，敦化國中校長柯文賢向家長致歉，說明因不了解詳細的防疫政策，太緊急通知家長才會造成困擾。

根據統計，台北市近期約131校700餘名學生申請防疫假，其中約有8成班級採取「實體、直播線上彈性教學」模式，面對疫情快速變化，教育局鼓勵學校如有防疫需要可加密線上演練及規模，學校於課發會或校務會議討論通過後，得實施彈性教學。目前北一女中及師大附中全校學生本週皆採居家線上學習。