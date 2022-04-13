宜蘭首位員警確診 9日去過晶園喜宴 傳播鏈擴大中 20:062022/04/13 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣大洲派出所清消中。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭首位員警確診，9日曾參加羅東晶園會館喜宴，此條傳播鏈擴大中；宜蘭縣衛生局正疫調匡列居家隔離對象中，因該員警任職於宜蘭縣大洲派出所，已對該所12名員警快篩，扣除確診者，其餘11名皆為陰性。 據了解，宜蘭縣警察局三星分局與大洲派出所傍晚已完成消毒，目前該派出所所長跟一名員警繼續在所內服勤，維護派出所安全，不受理民眾報案、不對外接觸，轄區的狀況會請鄰近派出所支援，不會影響相關勤務運作；所內其餘9名員警須居家隔離。 桃園＋65！13條傳播鏈狂燒 鄭文燦點名這2條要注意 市定古蹟原台南公園管理所啟動修復 找回原始風貌 #宜蘭 #派出所 #員警 #晶園 #傳播鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜市長人選 綠營推賴瑞鼎 藍營先協調 04:102022/04/13 地方新聞 李旼快評》國民黨桃園這場爛仗 09:072022/04/13 快評 嘉市＋3 小橘子幼兒園今起停課 匡列110人 13:062022/04/13 生活 本土疫情擴大延燒 台中科學教育園遊會今年取消 16:112022/04/13 生活 羅智強臉書最新貼文 想當這款桃園市長 留言爆了 15:412022/04/13 政治 屏東＋14 極樂傳播鏈再爆7確診 足跡含藏壽司、85度C 16:292022/04/13 生活 桃園＋53 高中以下校園擬類普篩 04:102022/04/13 地方新聞 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 嘉市回應家長需求 公立幼幼班擴招 04:102022/04/13 地方新聞 年底選舉熱！民眾黨喊話宜蘭縣不缺席 14:302022/04/13 政治 楠梓產業園區環評審查通過 09:292022/04/13 區域情報-高雄 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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