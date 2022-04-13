宜蘭首位員警確診，9日曾參加羅東晶園會館喜宴，此條傳播鏈擴大中；宜蘭縣衛生局正疫調匡列居家隔離對象中，因該員警任職於宜蘭縣大洲派出所，已對該所12名員警快篩，扣除確診者，其餘11名皆為陰性。

據了解，宜蘭縣警察局三星分局與大洲派出所傍晚已完成消毒，目前該派出所所長跟一名員警繼續在所內服勤，維護派出所安全，不受理民眾報案、不對外接觸，轄區的狀況會請鄰近派出所支援，不會影響相關勤務運作；所內其餘9名員警須居家隔離。