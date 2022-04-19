北市警局目前已有29名官警確診，但有基層指出，目前全市只有派出所、警備隊警員可以公保防疫險，經常接觸外界的偵查隊、交通分隊及督察組等單位，都被列為「內勤」未予投保，引發議論、不滿，對此市警局表示，投保對象是依警政署頒布的「警察機關辦理嚴重特殊傳染性肺炎公費防疫保險費用補助要點」辦理保險，針對第一線防疫同仁投保，沒有差別待遇。

疫情延燒，北市警方目前29人染疫，以萬華分局確診9人最多，其他包括松山4人、大安5人、大同3人等，另緊急匡列隔離121人。

但有基層表示，目前公費投保防疫險，只有派出所、警備隊，以及看現場的鑑識人員列「外勤」，但偵查隊、交通分隊，每天也要接觸許多民眾、辦案件，大家冒著染疫風險，卻被上面看成「內勤」不予公保，只能自費處理，認為有點不公平，有差別待遇。

對此北市警局指出，投保對象是按警政署頒布的要點辦理，但有分局私下表示，對於沒有公保的外勤同仁，已由民間警友會協助，用其他管道幫忙他們投保，希望外勤同仁能安心辦公。