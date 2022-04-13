台中市南區公所員工傳出確診新冠肺炎，引發關注，市議員邱素貞在議會質詢時，特別要求市府採取積極作為因應，避免導致交叉感染等問題；民政局長吳世瑋則表示，南區公所辦公大樓三樓即刻封閉，員工及戶政所員工都快篩，目前已啟動公所分艙分流作業。

吳世瑋表示，該名員工是昨天晚上在家快篩為陽性，是台中市第一起公務員確診案例，公所接獲他通報後，立即要求該員工今天不要來上班，上午已對南區公所進行全面清消，並封閉三樓辦公環境，等確定安全後才會再開放。