台中南區公所員工確診 民政局：啟動分艙分流 15:002022/04/13 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南區公所傳出員工確診，環保局上午針對區公所辦公環境大清消。(環保局提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南區公所員工傳出確診新冠肺炎，引發關注，市議員邱素貞在議會質詢時，特別要求市府採取積極作為因應，避免導致交叉感染等問題；民政局長吳世瑋則表示，南區公所辦公大樓三樓即刻封閉，員工及戶政所員工都快篩，目前已啟動公所分艙分流作業。 吳世瑋表示，該名員工是昨天晚上在家快篩為陽性，是台中市第一起公務員確診案例，公所接獲他通報後，立即要求該員工今天不要來上班，上午已對南區公所進行全面清消，並封閉三樓辦公環境，等確定安全後才會再開放。 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 中央放寬停課標準地方不同調 基隆拍板跟進中央 #新冠肺炎 #台灣 #台中 #公所 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中南區公所1員工確診 曾偕妻玩遍小琉球 13:452022/04/13 生活 高雄長庚醫師爆確診 休假曾赴外縣市 14:042022/04/13 生活 北市松江郵局窗口人員確診！接觸者多 今停業清消 10:102022/04/13 生活 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 04:102022/04/13 生活新聞 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 國民黨團要求 快篩劑100元以下 04:102022/04/13 生活新聞 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 高雄鼎金派出所1警確診全所急快篩 揪另1人也染疫 13:222022/04/13 生活 單日確診恐上萬例 陳時中認：疫情發展迅速 09:402022/04/13 生活 新北再爆2員警確診 海山、汐止分局各＋1 14:222022/04/13 生活 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 10:012022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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