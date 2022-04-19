台中市長盧秀燕指出，19日新增50例，已知群聚案今日新增10案。（盧金足攝）

台中市府19日公布新增確診個案足跡（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市府19日公布新增確診個案足跡（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市府19日公布新增確診個案足跡（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市19日本土確診新增50例，市長盧秀燕表示，已知群聚案今日新增10案，足跡調查從14日到17日，遍及KTV、量販店、火鍋店、牛排店，還有文心森林公園籃球場，市府表示，已通知相關場域清消，提醒有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

針對台中市新增確診個案足跡部分，衛生局長曾梓展指出，經疫調有4月14日西區璞冉空間設計、勃肯Birkenstock育才北店、西屯區雅妃冠髮廊、大埔鐵板燒烏日店、新光三越台中中港店麻辣45、南屯區寧芙髮型Nimfu hair、南屯區合悅國際餐飲、西屯區燒肉風間kazam老虎城店。

4月15日足跡曾到清原芋園霧峰中正店、勃肯Birkenstock 台中逢甲店、家樂福超市台中大墩11店、南屯區艾美髮絲造型、北區森川丼丼梅亭橫町、輕井澤文心店。

以及4月16日超級巨星自助式KTV 市政河南店、西區向上市場、勃肯Birkenstock 台中逢甲店、文心森林公園籃球場、全聯福利中心Pxmart台中文華。

4月17日全聯福利中心Pxmart台中文華、老虎城美食街、日藥本舖、勃肯Birkenstock育才北店、西屯區德州鮮切牛排台中店、南屯區一番地壽喜燒大墩店。

盧秀燕指出，今日新增50例，已知群聚案今日新增10案，包括宜蘭進香團新增1案，共累計14例；科技公司新增2案，共累計6例；某訓練中心新增1案，共累計3例；策展公司新增3案，共累計17例(其中1例昨天歸為疫調中)；大學校友會新增1案，共累計3人；高爾夫球練習場新增2案，共累計6例。

外縣市足跡部分新增19案，其中台北演唱會群聚新增6案，共累積17例；建設公司工地群聚案增2案，疑似與外縣市確診有接觸；感染源調查中21案，其中明道中學新增2例學生確診，感染源正疫調中，因此依中央教育部長潘文忠的最新指示，校園出現確診，疫調結果出爐前，學校可先暫停實體上課，明道中學即日起預防性停課3天。