近日台8《一家團圓》爆出有男服裝師確診，再來又傳出女主角李燕，例行快篩驗出陽性反應，同為要角的張郁婕也驗出陽性。至於同劇的陳冠霖，與李燕拍攝有密切接觸，今(19)午傳出陳冠霖其實也是陽性，更發燒到38.8度，後來才知陳冠霖陽性消息誤傳。

昨《一家團圓》被爆出有演員確診陽性，三立原稱尊重隱私不對外公布，不過相關消息皆指稱這名演員正是李燕本人，為此三立曾做出回應，同組工作人員與演員，快篩皆為陰性，但為求慎重，外景班已立即撤班。而劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。

張郁婕快篩陽，等候PCR結果中。(圖/張郁婕 IG)

後來又被爆出就連陳冠霖和張郁婕也驗出陽性。因此，三位主演是否有染疫危險，相關消息傳到令人看得霧裡看花，對此三立做出確切回應，針對報載內容，李燕PCR結果尚未出爐。另外，陳冠霖三次快篩確定陰性，PCR結果也是陰性，而張郁婕快篩結果為陽性，正等待結果中。

李燕（左）快篩呈陽性、陳冠霖雖有發燒PCR呈陰性。(圖/資料照)

至於劇組人員對外爆料有服裝師PCR確診，劇組仍照常出外景拍攝，三立指出，劇組及演員皆依規定每日快篩，該名確診服裝師於提交快篩證明時，發現呈偽陽性。第一時間除了請該服裝師前往PCR外，也進行攝影棚清消、安排其餘工作人員快篩，並啟動分組分流拍攝。

稍早，陳冠霖FB發文承認，昨天半夜發燒後有進行PCR檢測，所幸身體並未出現問題，昨晚檢驗報告結果為陰性，而為了預防偽陰性可能，也為了保護劇組、家人的安全，陳冠霖本人實施自主健康管理，自我隔離檢測，也謝謝大家對他的關心。