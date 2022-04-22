新冠肺炎疫情延燒，演藝圈也拉起警報，三立8點檔《一家團圓》女主角李燕，快篩及PCR檢驗結果呈現陽性反應，CT值是22.16，她日前開直播強調確診不可怕，卻也無奈表示：「從來沒想過會確診」，提到母親對於她染疫一事感到自責，李燕心疼之餘也落下兩行淚，讓人相當不捨。

李燕表示確診新冠肺炎後，感謝各界友人關心及提供源源不絕的食物配送到家，但相當自責影響到同事及身邊被匡列的家人，不過最心疼的就是媽媽，她透露家人被匡列去做PCR檢測時，媽媽就緊張到睡不著，還好採檢結果是陰性，才讓她鬆了一口氣，提到媽媽太想看她演戲，希望她再次接下8點檔，沒想到卻因此染疫，也為此感到相當自責，對此，她急忙安慰媽媽：「這不是你的錯，沒有人願意發生這樣的事」，還配上爽朗笑聲假裝身體無恙，但其實早就留下兩行淚。

李燕提醒所有人，由於本土疫情升溫，衛生單位這段期間相當忙碌，希望撥打電話詢問狀況時，大家都能多些耐性，倘若有緊急狀況就撥打119，畢竟生命不能等待，也呼籲快篩陽性、曾接觸確診者的人，能夠主動撥打電話通知當地衛生單位，畢竟確診症狀因人而異，希望所有人都能平安渡過這場疫情。

李燕日前開直播時，強調確診並不恐怖，像自己仍處於活碰亂跳的狀態，唯一不舒服期間是在快篩兩條線前，接著表示症狀是重感冒的10倍，包括鼻水倒流、喉嚨痛、體溫較高，但不舒服狀況已經好很多，不過疑惑的是為何沒太嚴重症狀時，採檢才是陽性反應。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。