台灣本土疫情延燒，連續多日確診數破千，昨（21日）更是新增2969例本土確診，創下有史以來最新高，啦啦隊女神「籃籃」籃靖玟昨晚突發文，表示日前上節目時，由於接觸確診者被匡列隔離中，除了親曝檢測結果之外，也希望所有關切她的人不要過度擔憂。

啦啦隊女神「籃籃」表示上禮拜錄影接觸到確診者，因此被匡列，必須得自主隔離10天，加上7天自主健康管理，因此這段時間工作全面停擺，讓她對製作單位、廠商及球團深感抱歉，接著曬出快篩結果表示：「跟大家報告目前身體狀況良好，一切正常，快篩、PCR都是陰性，大家不用擔心 」。

籃籃表示搭乘防疫計程車去醫院做PCR時，無意間聽到護理師無奈表示每天都很累，幾乎喊到快沒聲音，但因為當下太害怕捅鼻子這件事，在結束後忘了好好跟她們說聲辛苦了，感到相當不好意思的她，決定公開向每天面對大量病患，依然堅守崗位不放棄的第一線醫護人員道謝，最後也希望所有人順利平安，一起度過這艱難的關卡。

對此，網友紛紛留言：「加油加油，我也還在自主隔離中，快發霉了」、「趁著這次機會好好休息一下，好好享受休息的時光吧」、「平安無事就好，籃籃要好好休息喔」、「沒事就好了，這段期間醫護人員真的辛苦了」、「大家都辛苦了，幸好妳也沒事」。

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