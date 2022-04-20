新冠肺炎疫情延燒至演藝圈，8點檔劇組目前累計3人確診，分別是服裝師、李燕和張郁婕，李燕昨（19日）晚開直播報平安後，張郁婕也在臉書發文透露近況：「目前沒有發燒，只有感冒症狀扁桃腺發炎，其他一切都很好」，發文還釣出劇中姐姐李燕留言：「果然是姐妹」。

張郁婕快篩陽性後，PCR結果也呈陽性，張郁婕昨晚則在臉書發文表示：「是的，”郁婕”確診了，目前沒有發燒，只有感冒症狀扁桃腺發炎，其他一切都很好，大家不用擔心」，張郁婕向自己喊話不能慌、不能急，表示她會先休息幾天後，把抵抗力養回來，才能康復重新返回工作崗位，張郁婕也期許自己要健健康康回歸角色，呈現正能量的”雅婷”跟大家再相見。

同時，張郁婕也特別感謝醫護人員，提醒大家要勤洗手、戴口罩、噴酒精消毒，並呼籲：「還沒施打第三劑疫苗的朋友們，趕快安排進行施打，保護自己，也保護他人！」

張郁婕發文吸引劇中姐姐李燕留言：「果然是姐妹」，張郁婕則說：「姊姊我們一起好好休養健康回王家」，劇中姐姐黃瑄也留言打氣：「保重，好好休息」，唐從聖也送暖：「平安健康 早日康復」。

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