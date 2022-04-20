台灣本土疫情大爆發，已經連續5天單日確診超過千例，各行各業皆受到影響，演藝圈也淪為重災區，近來藝人李燕、張郁婕、范姜彥豐等人，都已經被證實確診消息，人心越來越不安，引來男星吳慷仁暖喊民眾，請大家別慌張，也千萬別用異樣眼光看待確診者，抱持平常心就可以了。

19日晚間吳慷仁在臉書寫下：「如果周遭的朋友有人確診，請平常心按照正常流程就醫或是居家檢疫，請勿慌張。知道誰確診的朋友也請不要用異樣眼光看待他或她，沒人願意，病毒不會選人，病毒對世界人人平等（超級公平）」，也請大家隨時留意身體狀況。

他也樂觀鼓勵大家：「可幸的是我們還能繼續生活，不用與世隔絕，期待有新的方法能治癒它以外，就是吃好睡好，讓自己頭好壯壯。」此外他也提醒要配戴口罩，尚未施打疫苗的朋友，請考慮接種疫苗保護自己，才是保護家人的最好方法，引來網友表示贊同。

有網友看到貼文後，分享自身經驗：「我才剛病好，只要休息足夠、多喝水，過幾天就慢慢好轉了」、「還是一樣要戴好口罩、勤洗手、酒精消毒、疫苗打到位就是保護自己也是保護到他人囉！」、「調整好自己的心態，做好該做的防護措施，保護自己，保護家人同時也能保護他人，一起加油挺過難關。」打造出全民防疫隊。