台灣本土新冠肺炎大爆發，病毒燒進8點檔《一家團圓》劇組，近日主演李燕、張郁婕都已陸續確診，在劇中擔綱要角小公主的吳婉君，跟著全體演員群在社交平台報起平安，不過粉絲都知道其實她最近已因失聲暫離劇組，在被問及何時重返她也笑而不語，留給粉絲諸多想像空間，近日她接下產品業配廣告，她笑道身為星座天蠍女非常愛吃醋，不過粉絲們並不在意對她持續示愛。

吳婉君這張照片露出超兇事業線。(圖/吳婉君 FB)

美麗女星吳婉君，持續在8點檔台劇深耕，接連出演《炮仔聲》《天之驕女》接著又接演《一家團圓》，雖然拍戲期間不幸失聲，但她因此多出空檔接下別的工作，為了宣傳產品她PO出6張「吃醋優雅美照」，賣弄著青春身體，很懂得自身優勢穿上深V領線條上衣，露出胸前深邃事業線，豐滿雙球讓人看得目不轉睛。

吳婉君窈窕多姿，各種擺拍擄獲粉絲的心。(圖/吳婉君 FB)

這套「吃醋優雅美照」，吳婉君坐在皮質沙發，露出她的招牌甜美笑容，梳理好俏麗的頭髮品嚐醋，PO出照片隨著各種擺拍有各自的魅力，尤其下身緊身裙高衩設計直伸腿根部，辣露白皙大長腿，本就受到男性觀眾歡迎，如今更是被挑逗起內心火花，她說生活中的儀式要自己創造，因為這就是小日子。

吳婉君身材實在太過火辣，網友集體在網路上暴動，對著她示愛寫下：「老婆～你這樣穿太性感」、「妳真的好美好喜歡妳」、「有溝就是美啊」、「女神！！！」還有人大膽詢問：「妳好喝嗎？」想不到釣起本尊回應，回覆「我偏嗆辣」瞬間讓湧入上百留言，足見八點檔女神的過人魅力。