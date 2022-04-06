王宇婕、林則希與張郁婕在《一家團圓》展開三角戀糾纏。（三立提供）

王宇婕、林則希與張郁婕在《一家團圓》展開三角戀糾纏。（三立提供）

王宇婕、林則希與張郁婕在三立8點台劇《一家團圓》正式展開三角戀糾纏，兩女為了林則希對峙開戰。日前在清明連假3人同台直播，關係不再劍拔弩張，也讓觀眾看他們私下歡樂相處模樣。王宇婕笑說：「三角關係同台，關係微妙！」張郁婕平時戲中穿著保守大都穿長裙，這次直播穿短裙，秀出白嫩美腿，林則希開玩笑說：「我不變心了！」

王宇婕劇中介入林則希與張郁婕的感情，原本乖巧聽話的張郁婕也不再隱忍，為了宣示主權與王宇婕爭鬥正式開始，王宇婕笑稱她會比較偏激，解釋現在社會只要沒有結婚，大家都有機會，曉萍這角色只是爭取她要的。而林則希是否會因此黑化，引發觀眾討論。他表示陳世美和渣男都沒這麼好當，面對兩女很辛苦，還不能錯亂，面對兩女最大困擾就是劇中名字「雅婷」與「曉萍」經常唸錯。不過他倒是很想得開，認為被觀眾罵代表觀眾接受了他的演技，製作人也希望他能演出不同層次的渣男。

首度演出三立8點檔的張郁婕被誇人漂亮演技也出色，她和4姊妹中的大姊黃瑄曾對過戲，所以較熟悉，和阿嬤陳淑芳也在同劇組合作過，更巧的是飾演媽媽的林嘉俐是她中學學姊，所以在現場拍戲不會孤單。林則希笑她：「拍戲是來認親的！」

至於王宇婕參與台八身經百戰，但至今她最怕就是打人欺負人的劇情，像最近她拍攝一場對何如芸潑水的劇情，都因為有誤差而重來，最後何如芸對她說：「妳就朝我臉潑！」才解除她心理障礙，王宇婕說：「我最怕拍打人，寧願是自己被打。」林則希笑說自己也沒好到哪，有場戲被吳懷中紅酒洗臉，嘴噴之前吳懷中一直說抱歉，拍完後他還覺得葡萄汁怎麼有便當的味道。

直播中有網友覺得林則希酷似林志穎，他笑說小時候有人說過，在現場他又學起費玉清唱歌，大家發現他歌聲真不錯，相當活潑的林則希表示國中就參加過歌唱比賽，本想當發片歌手但一直沒人簽。

王宇婕在劇組好相處與好人緣出了名，林則希爆料說之前有場要扛王宇婕從火場出來的戲，原本她答應會少吃便當，但林則希將扛她上肩後，發現體重又在作亂，原來說不吃便當的她，到了當天偏偏因為餓就吃了兩個，讓林則希哭笑不得！

王宇婕覺得自己有時說台語舌頭不夠靈活，曾學過聲樂的張郁婕就現場教王宇婕舌頭如何變靈活，她表示從小就練舌頭捲舌音，至少要練半年才有成效，有時坐在車上她也練習，連爸爸聽到都煩。直播現場她還大秀蓮花舌，並在網友的敲碗下，她和林則希還特別現場對唱〈屋頂〉，並用聲樂方方式演唱，也讓大家開了眼界。