國民黨立委蔣萬安11日質詢行政院長蘇貞昌，敢不敢承諾不再大停電？蘇貞昌怒嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸。」蔣萬安後來還以台語追問停電問題。前民進黨立委沈富雄表示，蘇貞昌稱蔣萬安用台語質詢是為了選舉，這就顯得蘇貞昌「沒有風度」。

沈富雄11日在《少康戰情室》網路直播節目中表示，搞錯蔣經國、蔣介石以及蔣萬安關係的人，不只蘇貞昌，因為年代隔了很遠，蔣介石去世好幾年後，蔣萬安才出生，所以很多人都講祖父，卻沒想到是曾祖父。但是蘇貞昌身為行政院長，對這件事若沒有把握，就不要搞這個。

沈富雄指出，蔣萬安用台語質疑蘇貞昌「你敢不敢…？」蘇貞昌稱蔣萬安用台語是表演、為了選舉。沈富雄認為，這就顯得蘇貞昌沒有風度。蘇貞昌反而可以換一個角度來講，說「蔣委員，你台語有進步，這有票喔！」這樣就好了。

沈富雄接著表示，其實蔣萬安的台語，本來就很溜，因為蔣萬安的老婆是宜蘭人，蔣萬安說過，他的台語都是他的老婆教的，他去菜市場拜票時，也都是講台語，只是蘇貞昌院長沒有聽過，少聽為怪。