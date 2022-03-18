民進黨立委何志偉今天在立法院質詢時喊冤，強調自己並未說過「會打電動就是會打仗」，並拋出「公民部隊」概念，國防部長邱國正說，作戰攸關生死存亡，絕不能與電玩混為一談，至於「公民部隊」，現在優先把規定內的教召訓練好，不打包票；行政院長蘇貞昌則說，部隊不是旅行團，尊重國防部規劃。

行政院長蘇貞昌今天繼續率部會首長到立院進行施政報告與備詢，何志偉質詢一開始先為自己叫屈，強調他從沒有說過「會打電動就是會打仗」，而是說年輕人面對直覺操作武器會比一般人快，並詢問國軍科技輔佐訓練有哪些樣態。

國防部長邱國正說明，模擬器材對操作精密武器來說是必要的，而手機或電玩之所以可以吸引年輕人，是因為可以掌控、重複，但作戰裝備操作沒有重複的，一個不注意就是生死存亡，絕對不能混為一談。

此外，何志偉也拿出「我何志偉願意回部隊」的手舉牌表示，內政部長徐國勇曾公開說「民防人力老化」，但目前民防人力沒有任何軍事訓練，平時歸內政部主責，戰時歸國防部，未來是否考慮讓民防人力也接受軍事訓練，或是讓36歲以上民眾自願參加軍事訓練，甚至組成「公民軍隊」。

邱國正表示，他第一次聽到「公民軍隊」這個名詞，民防工作有其訓練範疇，他要先了解此議題，「我不打這個包票」；若以年齡區分，義務役36歲除役、志願役50歲以上除役，若是有意願接受軍事訓練，必須重新研討。

邱國正提到，若委員有這個意願回到軍隊，他當然是樂見，但他也提醒，如果要納入訓練，要加入就是全程的，不能只是加入2天。

蘇貞昌則引述「孫子兵法」內容說「兵者，國之大事，死生之地，不可不察」，他認為「部隊不是旅行團」，現在看到專制國家侵略鄰國，全體國民保家衛國意志提高，樂見大家願意保衛。

蘇貞昌指出，不過，部隊訓練有一定的嚴謹要求，應該尊重國防部整體、長期、嚴謹的規劃，人民有這個意願參加，國防部往這一方面研擬相關可以接納的方案，舉國一起保家衛國是好的。