俄烏戰爭爆發後，美國在東亞盟邦擔心美國印太兵力恐轉移歐洲，國防部今天表示，經統計共軍軍機在今年1 月 至 3 月 2 2 日止，侵入我西南空域約 250 餘架次，國軍為滿足作戰急需，積極整合現有國防資源，透過適切採購策略與獲得途徑，加速籌獲所需武器裝備，切採購策略與獲得途徑，加速籌獲所需武器裝備， 期在有限時間內，快速提升戰力，以嚇阻臺海戰爭發生。

國防部指出，美潛艦阿什維爾號已離開關島基地，執行印太反潛及水面作戰任務，加上美艦仍通過台海，凸顯美兵力部署未受影響。加上美艦今年迄今已3次通過台海執行航行自由行動，凸顯美國對印太安全的承諾，且兵力部署未受俄烏戰爭而調整，以遏制中共東擴，掌控區域主導權。

國防部表示，中共今年國防預算較去年增長 7兆4,505億人民幣，約 2,294 億美元，主要仍在加速推動軍事現代化進程同時 不斷 加大 臺海周邊 演訓頻次及強度。另統計其軍機在 111 年 1 月 至 3 月 2 2 日止約 250 餘架次（比 110年同期增加120 餘架次）侵入我西南空域，並輔以認知戰及網路戰等混合戰作為，以打擊我民心士氣及強化軍事威懾力度。

國防部表示，美國於今年2月11日公布「印太戰略」後，即務實推動與盟友、夥伴國家的關係，以應對區域內挑戰。如美國運用澳英美「三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（QUAD）等機制，推動印太戰略布局及軍事作為，以強化抗中行動。

國防部最後強調，國軍將在既有軍事交流架構與機制下，深化與友台國家交流合作，並與理念相近國家持續加強安全對話、夥伴關係及軍事交流，以強化區域合作實力，國軍將不斷提升不對稱作戰能力，並依敵情威脅完善各項戰備應處，強化全民抗敵意志，建立可恃嚇阻戰力。