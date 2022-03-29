「半島電視台」（Al Jazeera）29日報導，俄羅斯和烏克蘭於全球航太工業中佔據重要地位，但在戰火和經濟制裁影響下，西方政府和企業可能進一步擺脫其太空產業對俄羅斯的依賴，轉為投資美國、印度或日本火箭技術。

衛星和航太工業市場諮詢公司「北方天空研究」（Northern Sky Research）的研究主管盧梭（Claude Rousseau）告訴「半島電視台」，俄羅斯在載人太空飛行領域佔據領先地位，「聯合號」（Soyuz）火箭與太空船是近10多年來相關任務的最主要載具；烏克蘭則是蘇聯時期的航太與軍事工業重鎮，繼承了可觀的產業基礎。

但在烏克蘭遭俄羅斯入侵之下，前者出口大亂，後者則被施加大規模經濟制裁，導致與西方世界的太空合作中斷，包括西方企業臨時停止以俄羅斯火箭發射衛星、俄羅斯暫停對美國出口RD-180火箭發動機、歐洲太空總署（ESA）和俄羅斯太空總署（Roscosmos）的火星聯合探測計畫被迫擱置，連在國際太空站（ISS）執行任務的美國太空人范德海（Mark Vande Hei），都曾一度傳出遭俄羅斯「拒載」，差點無法返回地球。

不過盧梭指出，此事並非一夕之間突然發生，自俄羅斯2014年併吞克里米亞起，西方政府和企業便已注意到與該國合作的風險，開始切斷雙方關係；而此次對烏克蘭的全面入侵，可能成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，讓許多國家擺脫對俄羅斯火箭技術的依賴。

盧梭表示，印度近年來持續提高自身的太空發射能力，日本H-IIA火箭在商業市場的表現也「相當不錯」，美國航太科技公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）等新參與者則不斷成長；加上在戰爭刺激下，各國政府很可能增加對太空等戰略領域的投資，盧梭預測，航太工業不僅不會出現衰退，反而可能迎來成長期。