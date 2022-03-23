邱國正認了： 訓練4個月不能打仗 曝替代役會變少 11:412022/03/23 中時 呂昭隆 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正（見圖）。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邱國正坦言，訓練4個月是不能打仗的，但替代役男還是會有些高階專長。圖為陸軍步兵206旅新制教召實施實彈射擊。（資料照/軍聞社） 【LIVE直播】國防部擬役期4個月改1年 馬英九最新回應｜2022.03.18 @中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 國防部長邱國正今天答覆立委林靜儀表示，替代役歸內政部管，但人數會愈來愈少，至於名稱是否要改，還在考量。邱國正坦言，訓練4個月是不能打仗的，但有高技能的，如醫學專業，讓他拿槍也沒意思，所以替代役男還是會有些高階專長。 至於延長役期問題，邱國正說，這個話題很熱，國防部如果不反應，好像是國防部麻木不仁，國防部當然會研討，也參考外界見解；邱國正說，假設役期要調整，這些人的運用方式，到部隊裡、做什麼職務，也都要一併研究。 國防部長邱國正上午赴立法院國防委員會備詢。（ 摘自立法院） 近五年義務役與替代役人數。 自立委林靜儀辦公室 41％台灣年輕人想當「躺平族」 港媒傻眼：仗可以不用打了 國軍嚴密監控台海周邊軍事動態 #打仗 #戰爭 #役期 #邱國正 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蒙古籍貨輪台中外海沉沒 7船員獲救送抵醫院治療 19:172022/03/22 社會 韓準總統尹錫悅不入青瓦台 改在市中心部辦公 18:342022/03/20 國際 大陸2021年結婚數763.6萬對 36年新低 04:102022/03/21 焦點新聞 共機低飛東引 軍方研判迷航 04:102022/03/21 政治要聞 利比亞軍閥哈夫塔爾 表態支持俄羅斯 17:272022/03/21 國際 潛艦國造 6月完成壓力殼船段建造 04:102022/03/22 政治要聞 嗆民眾談戰爭「打嘴炮、鍵盤俠」吳斯懷：願為國戰死沙場 16:032022/03/22 政治 慈湖陵寢潑漆逆轉免賠確定 竟是國防部逾2年才提告 17:262022/03/22 社會 天災與國際情勢緊張 新北139處活動中心可供避難 11:052022/03/23 生活 大陸南海三座人造島軍事化 邱國正：密切掌握有不同劇本因應 15:562022/03/22 政治 大甲高中繁星錄取人數超越去年 他捨台大電機、讀台大材料 13:552022/03/22 生活 中共新一代武器成軍 國防部：不作軍備競賽 04:102022/03/22 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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