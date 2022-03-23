邱國正坦言，訓練4個月是不能打仗的，但替代役男還是會有些高階專長。圖為陸軍步兵206旅新制教召實施實彈射擊。（資料照/軍聞社）

【LIVE直播】國防部擬役期4個月改1年 馬英九最新回應｜2022.03.18 @中時新聞網

國防部長邱國正今天答覆立委林靜儀表示，替代役歸內政部管，但人數會愈來愈少，至於名稱是否要改，還在考量。邱國正坦言，訓練4個月是不能打仗的，但有高技能的，如醫學專業，讓他拿槍也沒意思，所以替代役男還是會有些高階專長。

至於延長役期問題，邱國正說，這個話題很熱，國防部如果不反應，好像是國防部麻木不仁，國防部當然會研討，也參考外界見解；邱國正說，假設役期要調整，這些人的運用方式，到部隊裡、做什麼職務，也都要一併研究。

國防部長邱國正上午赴立法院國防委員會備詢。（ 摘自立法院）