國民黨立委蔣萬安與閣揆蘇貞昌口水戰延燒，國民黨立委提案修法限制反質詢，立法院長游錫堃下午將召集朝野協商。蔣萬安直言，不管有沒有入法，應回歸憲法相互制衡精神，行政院長應尊重國會，「就像我透過強力質詢，讓國民黨團結反映人民心聲、監督政府」。

蔣萬安今受訪時表示，不管反質詢是否入法，他都要強調應要回歸到憲法權利分立、相互制衡的精神，立委有質詢的權利，行政院長應要尊重國會，而立法院長更要捍衛國會尊嚴以及職權才是重點。

對於台北市副市長黃珊珊聲援衛福部長陳時中，批評國民黨立委鄭麗文以疫情死800人比喻福島食品進口不恰當，蔣萬安表示，食品安全一直是全民最關心的議題，要求將福食進口相關行政命令從備查改審查，就是希望充分討論、理性溝通，就事論事，讓人民清楚了解後續可能對生活帶來的影響跟衝擊，以及如何做好最嚴格把關。

黃珊珊指藍營拿疫情奪800命喻福食不妥 蔣萬安回應了

而媒體三度詢問，是否認為鄭麗文發言不妥，蔣萬安重申，民眾關心食安議題，昨天希望針對開放核食行政命令進行實質討論，也達成共識 ，希望透過公聽會邀集家學者、民間代表表達意見，就事論事並理性討論。

鄭麗文為「疫情死800命人」和陳時中對槓 蔣萬安：我強力質詢讓國民黨全黨團結

蔣萬安話鋒一轉指出，其實就像他透過強力質詢，讓國民黨團結一致反映人民心聲、監督政府，現在全黨關心的就是電網安全、穩定供電，但執政黨對於人民最卑微的要求，卻一直拿不出實際解決方案，他們一直帶歪風向，不敢面對、迴避、轉移焦點。

各地陸續發生零星停電事故，經濟部長王美花稱是因為動物意外碰撞導致，蔣萬安痛批，王美花這番話凸顯台灣電網安全非常脆弱、毫無改善，難道人民是否有足夠電力使用，還要擔心小動物亂跑嗎？呼籲經濟部長不要陷入民進黨的動物農莊，趕快就穩定供電，電網安全負起責任。