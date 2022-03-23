國民黨中常委選舉賄選傳聞不斷，台北市議員徐巧芯具名檢舉國民黨立委傅崐萁涉賄，經調查，考紀會因事證不足、不予懲處，戰鬥藍發起人趙少康昨批評黨中央不宜洩漏檢舉人，對此，被點名代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安今天表示，應該珍惜保護願意對國民黨勇於提出建言、勇敢發聲的優秀人才。

蔣萬安強調，考紀會這次在處理檢舉信函過程，引起大家討論，那就對外說明清楚，解除大家疑慮。

國民黨立委李德維則表示，不管是牽扯在裡面的人或者檢舉的人，都應該做相關隱私的保護，否則對雙方都不公平，所以這部分黨中央應該深切自我檢討，不能讓這事再發生，否則對於考紀會或者黨中央，都不是好的形象跟發展。

至於中常委選舉弊端國民黨內部查不出確切不法的結果，被認為嚴重影響黨主席朱立倫的聲望？李德維說，要提高聲望，當然就是要愈多好的事情發生，能聚沙成塔，希望黨中央或者相關的幕僚單位做事都要更謹慎，否則傷害的會是國民黨整體，還有黨主席。

蔣萬安也說，國民黨必須對外展現出改革決心，面對問題且一一解決，這是所有黨員的共同責任。

此外，新北市長侯友宜展開跨區輔選，被解讀是要修復深藍關係，為2024大選鋪路，蔣萬安表示，侯友宜在新北市的政績大家有目共睹，也是目前得到非常高支持度和滿意度的地方首長，侯友宜能到各地分享城市治理經驗，輔選優秀人才，都是好事。