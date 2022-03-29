衛福部長陳時中可能代表民進黨參選2022台北市長，國民黨立委蔣萬安29日表示，陳時中在防疫過程中很努力，但對很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購，另外現在整個防疫政策、戰略目標也沒有很清楚。

蔣萬安今接受廣播節目專訪，主持人提及怎麼看陳時中擔任部長的角色或未來成為競爭對手，蔣萬安指出，陳時中在整個防疫過程中當然很努力，但很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購政策，他在基層感受到各行各業還是非常辛苦，因為現在整個防疫政策、戰略目標沒有很清楚。

蔣萬安表示，台灣可參照其他國家作法，邊境逐漸解封，恢復過去正常生活，當然相對感染數會不斷攀升，以鄰近國家來看，新加坡疫情單日有1.5萬人左右確診，英國開放後每天22萬人確診，各國很清楚與病毒共存，也有相對應政策。

蔣萬安說，台灣施打2劑疫苗的民眾有7成以上，但第3劑疫苗覆蓋率不到5成，據很多國家統計，長者接種第3劑非常重要，其他國家75歲以上占整體確診數不到7％，但死亡人數占8成，現在指揮中心應該思考怎麼提高長者第3劑施打率，還有約22萬還是31萬名長者，第1劑、第2劑還沒有施打。

蔣萬安認為，選舉沒辦法選擇對手，不管是任何可能人選，能做的就是把自己準備好，陳時中擔任防疫指揮官，對台灣整體防疫非常關鍵，去年採購疫苗引發爭議，到現在餐飲業、旅館業、旅遊業還是很淒慘，並沒有回復到過去正常狀況，看到其他國家勢必要解封，台灣也要走向這個方向，但我們要做好相關準備，屆時確診數一定是攀高，也許1天新增1萬例。

他舉韓國為例，對非高風險染疫者就是在家，高風險安排在檢疫所，重症進到醫院，我們要盡快思考這樣的方向，韓國對長者疫苗覆蓋率很高，因為疫苗救濟採取寬鬆且即時做法，台灣相關救濟辦法則嚴格、緊縮，長者對施打疫苗就沒有信任感，也不會安心，提出建議希望指揮中心採納韓國模式，但看到陳時中往往是非常堅持己見、獨斷。

至於外界認為民進黨可能派出陳時中、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍選北市長，蔣萬安說，民進黨內部應該會有思考和安排，不管派誰、有幾個人參選，他確認目標就全力以赴，不管三腳督、四腳督都不影響，重要的是做好準備一肩扛起責任，不需要考量或算計可能的狀況。