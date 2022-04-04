「台灣祭」因有確診者足跡，活動緊急喊卡，屏縣府3日還發出近萬封細胞簡訊並增設篩檢站，據統計，截至4日傍晚5時，共篩檢1345人、1226人呈陰性，其餘檢驗中，而屏東大學、美和科大、大仁科大即日起至10日都採遠距教學。

屏縣府為防堵疫情擴散，3日在全縣啟動5處社區篩檢站，包括恆春南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，以及潮州茂隆骨科、屏東市國仁醫院，而4日又新增恆春衛生所篩檢站，共計6處篩檢站，2天以來共篩檢1345人，3日共篩861人，結果全部陰性，4日則篩484人，截至傍晚5時許，365人呈現陰性，其餘檢驗中。

至於家用快篩試劑部分，縣府說，3日在台灣祭會場共發出3940支，4日則發出799支，5日還會持續發放，呼籲有需要的民眾前往恆春衛生所、墾丁派出所免費索取，發放時間為上午9時至12時、下午13時至16時，發完為止。

確診者參加「台灣祭」一度引恐慌，屏東大學也為此開出第一槍，指出因有逾120名學生參加該活動，基於防疫考量，4日起至10日連7天實施遠距教學，期間全校大清消。

隨後，大仁科大與美和科大也跟進，大仁科大說，因應台灣祭出現確診個案，6日起至10日全校實施遠距教學；美和科大說，因應本土疫情日趨嚴峻與多點爆發之勢，基於防疫考量降低接觸與感染，決定採取預防性措施，校本部即日起停止學生到校，採遠距教學至8日止，校外班至4月10日止。

屏科大則說，參加過台灣祭的同學，將由校安中心造冊轉知教務處，需自主健康管理至10日，期間請勿進入校園，全程採遠距教學。

因應本土疫情日趨嚴峻與多點爆發之勢，基於防疫考量降低接觸與感染，本校採取預防性措施，並避免大量的日間部學生於連假後因實體上課而產生的疑慮，校本部自即日起停止學生到校，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。